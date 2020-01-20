Ümit Milli Buz Hokeyi Takımı, U20 Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Ümit Milli Buz Hokeyi Takımı, U20 Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika Spor

Ümit Milli Buz Hokeyi Takımı, U20 Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

7 saat önce

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 3'üncü Klasman U-20 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası bronz madalya mücadelesinde Meksika'yı 4-2 yenen Türkiye, bronz madalya kazandı.

Ümit Milli Buz Hokeyi Takımı, U20 Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı, System.String[]

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 3'üncü Klasman U-20 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası bronz madalya mücadelesinde Meksika'yı 4-2 yenen Türkiye, bronz madalya kazandı.

Turnuvanın ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak büyük sevinç yaşadıklarını belirterek, "Sporcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyor, orada sporcularımıza destek olan velilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıl kendi seyircimiz önünde altın madalya kazanacağız" dedi.


Dünya Şampiyonası, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:38 Kaynak: DHA
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