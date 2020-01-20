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Ümit Milli Buz Hokeyi Takımı, U20 Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
7 saat önce
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 3'üncü Klasman U-20 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası bronz madalya mücadelesinde Meksika'yı 4-2 yenen Türkiye, bronz madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:38 Kaynak: DHA
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 3'üncü Klasman U-20 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası bronz madalya mücadelesinde Meksika'yı 4-2 yenen Türkiye, bronz madalya kazandı.
Turnuvanın ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak büyük sevinç yaşadıklarını belirterek, "Sporcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyor, orada sporcularımıza destek olan velilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıl kendi seyircimiz önünde altın madalya kazanacağız" dedi.
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