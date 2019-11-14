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Ümit Milli Futbol Takımı, Andorra maçı hazırlıklarını sürdürdü
7 saat önce
Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 19 Kasım Salı günü deplasmanda Andorra ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:24 Kaynak: AA
Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 19 Kasım Salı günü deplasmanda Andorra ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre teknik direktör Vedat İnceefe yönetiminde, Kasımpaşa'nın Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.
Milli takımda sakatlığı bulunan Yusuf Sarı kadrodan çıkarıldı.
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