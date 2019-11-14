Son Dakika Haberleri: Ümit Milli Futbol Takımı, Andorra maçı hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Ümit Milli Futbol Takımı, Andorra maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Ümit Milli Futbol Takımı, Andorra maçı hazırlıklarını sürdürdü

7 saat önce

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 19 Kasım Salı günü deplasmanda Andorra ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Ümit Milli Futbol Takımı, Andorra maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 19 Kasım Salı günü deplasmanda Andorra ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre teknik direktör Vedat İnceefe yönetiminde, Kasımpaşa'nın Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Milli takımda sakatlığı bulunan Yusuf Sarı kadrodan çıkarıldı.

Andorra, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:24 Kaynak: AA
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