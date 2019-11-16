Son Dakika Haberleri: Ümit Milli Futbol Takımı, Andorra maçı hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Spor Ümit Milli Futbol Takımı, Andorra maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Ümit Milli Futbol Takımı, Andorra maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 19 Kasım Salı günü Andorra'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarının İstanbul ayağını tamamladı.

Ümit Milli Futbol Takımı, Andorra maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 19 Kasım Salı günü Andorra'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarının İstanbul ayağını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Vedat İnceefe yönetiminde gerçekleştirildi.

Ay-yıldızlı ekipte, sakatlığı bulunan Oğuz Kağan Güçtekin kadrodan çıkarıldı.

Ümit Milli Takım'ın Andorra ile oynayacağı karşılaşma Ulusal Stadyum'da TSİ 20.00'de başlayacak.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:50 Kaynak: AA
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