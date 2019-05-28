Son Dakika Haberleri: Ümit Milli Futbol Takımı, Arnavutluk maçı hazırlıklarına başladı
Son Dakika Spor Haber

Ümit Milli Futbol Takımı, Arnavutluk maçı hazırlıklarına başladı

1 saat önce

Ümit Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile oynayacağı 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçı hazırlıklarına başladı.

Ümit Milli Futbol Takımı, Arnavutluk maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]
Ümit Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile oynayacağı 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçı hazırlıklarına başladı.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vedat İnceefe yönetiminde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışan Ümit Millilerin antrenmanı yaklaşık 1 saat sürdü. Antrenmanda lig maçlarını tamamlayıp kampa katılan oyuncular da yer aldı.
Milliler, gruptaki ikinci maçında 7 Haziran Cuma günü saat 20.30'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Arnavutluk'u konuk edecek.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:49 Kaynak: AA
Avrupa, Futbol, Arnavutluk, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


KOBİ'lere 500 Bin Liraya Kadar Destek Kredisi Verilecek Galatasaray'a Şampiyonlar Liginde Zorlu Rakipler Neymar'ın kaptanlığı elinden alındı Nazım Sangare: Şenol Güneş'i anlıyorum, Türk tipim yok

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 16:56:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ümit Milli Futbol Takımı, Arnavutluk maçı hazırlıklarına başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]