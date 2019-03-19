Son Dakika Haberleri: Ümit Milli Futbol Takımı Hazırlıklarını Sürdürdü

Ümit Milli Futbol Takımı Hazırlıklarını Sürdürdü

1 saat önce

2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki ilk maçında 23 Mart Cumartesi günü deplasmanda Arnavutluk ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü.

Ümit Milli Futbol Takımı Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki ilk maçında 23 Mart Cumartesi günü deplasmanda Arnavutluk ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Vedat İnceefe yönetiminde gerçekleştirildi.

Koordinasyon çalışması ile başlayan antrenman ısınma hareketleri ile devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Arnavutluk maçının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

İdman öncesinde oyuncular ve teknik heyet takım fotoğrafı çektirdi.

Milli takımda tedavisi süren Abdurrahim Dursun ise takımdan ayrı olarak bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.

Hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak Ümit Milli Takım, 21 Mart Perşembe günü Arnavutluk'a gidecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:02 Kaynak: AA

Avrupa, Arnavutluk, Futbol, Spor
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