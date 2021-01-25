Ümit Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Ümit Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü

- Ümit Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 yılının mart ayında başlayacak olan Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarının hazırlıklarını sürdürdü.

Son Dakika

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