Ümit Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'da çalıştı

Ümit Milli Futbol Takımı, 26 Mart Cuma günü deplasmanda Hırvatistan ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haziranda başlayacak 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'ne hazırlanan ay-yıldızlı ekip, 26 Mart'ta Hırvatistan ve 30 Mart'ta Sırbistan ile karşılaşacak.

Hırvatistan müsabakası için dün akşam bu ülkenin başkenti Zagreb'e giden ümit milliler, Lucko Stadı'nda bir antrenman gerçekleştirdi. Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki idman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Milliler, Kranjceviceva Stadı'nda oynanacak maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.