Ümit Milli Futbol Takımı, İskoçya maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde 7 Eylül Salı günü İskoçya ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip Bursa'da oynanacak İskoçya mücadelesinin hazırlıklarına Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Kadroda bulunan tüm oyuncuların katıldığı antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Gruba Belçika mağlubiyetiyle başlayan Ümit Milli Takım, ikinci maçını 7 Eylül Salı günü İskoçya ile yapacak. Bursa Timsah Park'ta oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak.
Kaynak: AA
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