Ümit Milli Futbol Takımı, İskoçya maçının hazırlıklarını tamamladı

Ümit Milli Futbol Takımı yarın İskoçya ile Bursa'da oynayacağı 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarını Bursa Timsah Park'ta yaptığı antrenmanla tamamladı.

Ümit Milli Futbol Takımı yarın İskoçya ile Bursa'da oynayacağı 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarını Bursa Timsah Park'ta yaptığı antrenmanla tamamladı. İskoçya maçı öncesi son çalışmasını gerçekleştiren Ümit Millilerin antrenmanı yaklaşık 1 saat sürdü. Ümit Milli Takımı'nın İskoçya ile oynayacağı karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Igor Pajac yönetecek. Yardımcılıklarını Bojan Zobenica ve Ivan Mihalj yapacağı maçın dördüncü hakemi Dario Kulusic olacak. Millilerin İskoçya sınavı yarın saat 19.30'da başlayacak. - İSTANBUL

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