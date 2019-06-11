Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova'ya 3-1 yenildi

İSTANBUL/ DHA

Ümit Milli Futbol Takımı, deplasmanda Kosova ile oynadığı UEFA 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme üçüncü maçında 3-1 mağlup oldu.

Piriştine kentindeki Fadıl Vokri Stadyumu'nda oynanan müsabakada Ay-yıldızlılarımızın tek golünü 46. dakikada Halil İbrahim Dervişoğlu atarken, Kosova'nın gollerini 45+2. dakikada Xhemajli, 72. dakikada Daku ve 90. dakikada Kastrati kaydetti.

Ümit Milliler bu sonuçla 4 puanda kaldı. Türkiye gruptaki dördüncü maçını 6 Eylül'de Türkiye'de İngiltere ile oynayacak.