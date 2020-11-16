Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova'yı konuk edecek

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 10. ve son maçında yarın Kosova ile Samsun'da karşı karşıya gelecek.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 10. ve son maçında yarın Kosova ile Samsun'da karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. 6 takımın yer aldığı grubun geride kalan 9 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi alan Ümit Milli Futbol Takımı, 10 puanla 4. basamakta yer alıyor. Kosova ise 3 galibiyet ve 6 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor. Grupta iki takım arasında oynanan ilk maçta Kosova, Ümit Milli Futbol Takımı'nı 3-1 mağlup etmişti.

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