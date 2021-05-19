Ümit Milli Futbol Takımı'nda 19 Mayıs kutlaması

Ümit Milli Futbol Takımı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ile oynayacağı özel maçın hazırlıkları için TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanan ay-yıldızlı ekibin teknik heyeti ve futbolcuları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için kutlama organizasyonu gerçekleştirdi.

Milliler, tesislere asılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk posteri ve Türk bayrağı önünde fotoğraf çektirdi.