Ümit Milli Futbol Takımı'nda Arnavutluk ve Kosova maçı hazırlıkları

Ümit Milli Futbol
Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa
Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta Arnavutluk
ve Kosova
ile yapacağı maçların hazırlıklarını sürdürdü. Türkiye
Futbol Federasyonunun Riva
'daki Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan antrenman, teknik direktör Vedat İnceefe
yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ile başlayan antrenmanda milli futbolcular iki bölüm halinde top kapma çalışması yaptı. Antrenman dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
İdmana Almanya
'nın Stuttgart
II takımında forma giyen Umut Güneş
haricinde aday kadrodaki tüm futbolcular katıldı. Kulüp takımıyla maçları yeni biten Umut Güneş'in bu akşam kampa katılacağı bildirildi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Stadı'nda 7 Haziran Cuma günü saat 20.30'da Arnavutluk'u konuk edecek milliler, çalışmalarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
Bayramlaşma yapıldı
Ay-yıldızlı ekip antrenman öncesinde bayramlaştı.
Vedat İnceefe idaresindeki teknik ekip ile ümit milli futbolcular, idmandan önce Türk bayrağı ile fotoğraf çekildi.
Futbolcular, daha sonra sıraya girerek İnceefe ve ekibiyle bayramlaştı.