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Ümit Milli Futbol Takımı'nda Arnavutluk ve Kosova maçı hazırlıkları

41 dakika önce

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta Arnavutluk ve Kosova ile yapacağı maçların hazırlıklarını sürdürdü.

Ümit Milli Futbol Takımı'nda Arnavutluk ve Kosova maçı hazırlıkları, System.String[]
Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta Arnavutluk ve Kosova ile yapacağı maçların hazırlıklarını sürdürdü.
Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan antrenman, teknik direktör Vedat İnceefe yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ile başlayan antrenmanda milli futbolcular iki bölüm halinde top kapma çalışması yaptı. Antrenman dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
İdmana Almanya'nın Stuttgart II takımında forma giyen Umut Güneş haricinde aday kadrodaki tüm futbolcular katıldı. Kulüp takımıyla maçları yeni biten Umut Güneş'in bu akşam kampa katılacağı bildirildi.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda 7 Haziran Cuma günü saat 20.30'da Arnavutluk'u konuk edecek milliler, çalışmalarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
Bayramlaşma yapıldı
Ay-yıldızlı ekip antrenman öncesinde bayramlaştı.
Vedat İnceefe idaresindeki teknik ekip ile ümit milli futbolcular, idmandan önce Türk bayrağı ile fotoğraf çekildi.
Futbolcular, daha sonra sıraya girerek İnceefe ve ekibiyle bayramlaştı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 07:47 Kaynak: AA
Kosova, Arnavutluk, Futbol, Spor
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