Son Dakika Haberleri: Ümit Milli Futbol Takımı'nda Arnavutluk ve Kosova maçı hazırlıkları
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Ümit Milli Futbol Takımı'nda Arnavutluk ve Kosova maçı hazırlıkları

35 dakika önce

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta Arnavutluk ve Kosova ile yapacağı maçların hazırlıklarını sürdürdü.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta Arnavutluk ve Kosova ile yapacağı maçların hazırlıklarını sürdürdü.
Ümit Milli Futbol Takımı'nda Arnavutluk ve Kosova maçı hazırlıkları
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 07:48 Kaynak: AA
Kosova, Arnavutluk, Futbol, Güncel
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