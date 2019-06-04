Ümit Milli Futbol Takımı'nda Arnavutluk ve Kosova maçı hazırlıkları
35 dakika önce
Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta Arnavutluk ve Kosova ile yapacağı maçların hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 07:48 Kaynak: AA
Ümit Milli Futbol
Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa
Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta Arnavutluk
ve Kosova
ile yapacağı maçların hazırlıklarını sürdürdü.
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