Son Dakika Haberleri: Ümit Milli Futbol Takımı'nda Avusturya maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Ümit Milli Futbol Takımı'nda Avusturya maçı hazırlıkları

Ümit Milli Futbol Takımı'nda Avusturya maçı hazırlıkları

5 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki taktik ağırlıklı antrenman 1 saat sürdü.

Ümit Milli Futbol Takımı'nda Avusturya maçı hazırlıkları, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki taktik ağırlıklı antrenman 1 saat sürdü.


İstanbul'daki çalışmalarını tamamlayan ay-yıldızlı ekip, bu akşam Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gidecek ve hazırlıklarına burada devam edecek.


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Avusturya, Futbol, Riva, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:26 
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