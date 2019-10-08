Ümit Milli Futbol Takımı'nda Avusturya maçı hazırlıkları
5 dakika önce
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki taktik ağırlıklı antrenman 1 saat sürdü.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki taktik ağırlıklı antrenman 1 saat sürdü.
İstanbul'daki çalışmalarını tamamlayan ay-yıldızlı ekip, bu akşam Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gidecek ve hazırlıklarına burada devam edecek.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:26
Rüştü Reçber TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü oldu Michel Bastos futbolu bıraktı Milli Savunma Bakanlığı'ndan "komando" paylaşımı: Engel tanımaz aşarız Slimani, Fransa'da Eylül ayının en iyi oyuncusu oldu