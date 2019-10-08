Ümit Milli Futbol Takımı'nda Avusturya maçı hazırlıkları

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki taktik ağırlıklı antrenman 1 saat sürdü.



İstanbul'daki çalışmalarını tamamlayan ay-yıldızlı ekip, bu akşam Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gidecek ve hazırlıklarına burada devam edecek.



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