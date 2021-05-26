Ümit Milli Futbol Takımı'nda Ukrayna maçı hazırlıkları

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde kampta bulunan Ümit Milli Futbol Takımı, Ukrayna ile yapacağı hazırlık maçının çalışmalarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da Ukrayna ile özel maçta karşı karşıya gelecek ay-yıldızlılar, Riva'da çift idman yaparak hazırlıklarına devam etti.

Hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren ümit milliler, çalışmalarına yarın devam edecek.