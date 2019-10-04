Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta Avusturya ile deplasmanda yapacağı maçın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı takım 11 Ekim Cuma günü Ritzing kentindeki Sonnensee Stadı'nda TSİ 21.30'da Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

Aday kadroya davet edilen oyuncular, 7 Ekim Pazartesi günü Le Meridien Otel Etiler İstanbul'da toplanacak.

Teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe), İrfan Can Eğribayat (Adanaspor).

Savunma: Murat Sağlam (Fenerbahçe), Mert Müldür (Sassuolo), Özer Özdemir (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Hüseyin Türkmen, Abdürrahim Dursun

(Trabzonspor), Cenk Özkacar (Altay), Ravil Tagir (Altınordu), Cemali Sertel (Eskişehirspor).

Orta saha: Berat Ayberk Özdemir, Rahmetullah Berişbek

(Gençlerbirliği), Orkun Kökçü (Feyenoord), Oğuz Kağan Güçtekin (Çaykur Rizespor), Oğulcan Ülgün, Hüseyin Atakan Üner (Altınordu), Ahmed Kutucu (Schalke 04), Berkay Özcan (Medipol Başakşehir), Muhayer Oktay, Güven Yalçın (Beşiktaş).

Forvet: Halil İbrahim Dervişoğlu (Sparta Rotterdam), Doğukan Sinik (Antalyaspor).