Son Dakika Haberleri: Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
Son Dakika Spor Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

7 saat önce

2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 19 Kasım Salı günü Andorra ile deplasmanda karşılaşacak Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı, System.String[]

2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 19 Kasım Salı günü Andorra ile deplasmanda karşılaşacak Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre teknik direktör Vedat İnceefe tarafından aday kadroya şu oyuncular davet edildi:

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), İrfan Can Eğribayat (Adanaspor)

Defans: Mert Yılmaz (Bayern Münih 2), Mert Müldür (Sassuolo), Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Cenk Özkacar (Altay), Ravil Tagir (Altınordu), Cemali Sertel (Eskişehirspor)

Orta saha: Berat Ayberk Özdemir, Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği), Oğuz Kağan Güçtekin (Çaykur Rizespor), Ahmet Kutucu (Schalke 04), Hüseyin Atakan Üner (Altınordu), Berkay Özcan (Medipol Başakşehir), Muhayer Oktay (Beşiktaş), Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı (Trabzonspor), Doğukan Sinik (Antalyaspor)

Forvet: Güven Yalçın (Beşiktaş), Halil İbrahim Dervişoğlu (Sparta Rotterdam)

Ümit Milli Takım aday kadrosunda yer alan oyuncular, 12 Kasım Salı günü saat 12.30'da Hilton İstanbul Maslak Otel'de toplanacak.

3. Grup'taki Andorra-Türkiye karşılaşması, Ulusal Stat'ta TSİ 20.00'de başlayacak.

Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:49 Kaynak: AA
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