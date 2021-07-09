Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki Belçika ve İskoçya maçlarını Sakarya'da oynayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, I Grubu'nda yer alan genç millilerin, 3 Eylül'de Belçika ve 7 Eylül'de İskoçya ile oynayacağı müsabakalara Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nın ev sahipliği yapacağı belirtildi.
Karşılaşmaların başlama saatlerinin ilerleyen günlerde açıklanacağı aktarıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Ümit Milli Futbol Takımı'nın Belçika ve İskoçya maçları Sakarya'da oynanacak - Son Dakika Spor