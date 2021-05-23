Ümit Milli Futbol Takımı'nın kampında Barış Alper Yılmaz'ın doğum günü kutlandı

Ümit Milli Futbol Takımı'nın kampında Barış Alper Yılmaz'a doğum günü kutlaması yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, genç futbolcunun doğum günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kutlandı.

Kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları takım arkadaşları ile beraber söndüren Barış Alper, daha sonra teknik ekip ve oyuncuların tebriklerini kabul etti.