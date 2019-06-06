Ümit Milli Futbol Takımı'nın konuğu Arnavutluk
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Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'un 2. maçında yarın İstanbul'da Arnavutluk'u konuk edecek.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:34 Kaynak: AA
Ümit Milli Futbol
Takımı, 2021 Avrupa
21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'un 2. maçında yarın İstanbul
'da Arnavutluk
'u konuk edecek. Esenyurt
'taki Necmi Kadıoğlu
Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Müsabakada Lüksemburg
'dan hakem Alain Durieux düdük çalacak.
Ay-yıldızlı ekip, İngiltere
, Arnavutluk, Andorra
, Avusturya
ve Kosova
'nın bulunduğu 3. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Arnavutluk'u 2-1 yenmişti. Ümit milliler, Arnavutluk'u sahasında da mağlup ederek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.
Teknik direktör Vedat İnceefe
yönetimindeki Ümit Milli Takım, Arnavutluk müsabakasının ardından 11 Haziran Salı günü de deplasmanda Kosova ile karşılaşacak.
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