Ümit Milli Futbol Takımı'nın konuğu İskoçya

Tolunay Kafkas 'ın teknik direktörlüğünü yaptığı milli takımın kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu 2. maçında yarın İskoçya'yı konuk edecek.

6 Eylül'den itibaren aşısızlara PCR testi zorunluluğu da getirildi! İşte PCR testi zorunluluğuyla ilgili tüm merak edilenler