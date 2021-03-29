Ümit Milli Futbol Takımı teknik ekibinden Alanyaspor'a ziyaret

ÜMİT Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ve ekibi, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu ziyaret etti.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya'da yarın Sırbistan ile özel maç yapacak olan Ümit Milli Takımı'nda Teknik Direktör ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas ile ekibini ağırladı. Başkan Hasan Çavuşoğlu, Türk futbolu ve altyapı konularının da konuşulduğu kahvaltıda, Ümit Milli Takımı'nın Alanya'da çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kafkas ve ekibine teşekkür etti.