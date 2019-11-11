Ümit Milli Futbol Takımı toplanıyor

Türkiye, 6 takımlı grupta geride kalan 5 maçta topladığı 4 puanla beşinci sırada yer alıyor. Andorra'nın ise 3 maçta bir puanı bulunuyor.

Aday kadroya davet edilen futbolcular öğle saatlerinde Hilton İstanbul Maslak Otel'de bir araya gelecek ve ilk çalışmasını akşam yapacak.

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