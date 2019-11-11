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Ümit Milli Futbol Takımı toplanıyor

6 saat önce

Aday kadroya davet edilen futbolcular öğle saatlerinde Hilton İstanbul Maslak Otel'de bir araya gelecek ve ilk çalışmasını akşam yapacak.

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Aday kadroya davet edilen futbolcular öğle saatlerinde Hilton İstanbul Maslak Otel'de bir araya gelecek ve ilk çalışmasını akşam yapacak.


Teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin aday kadrosunda yer alan futbolcular şunlar:


Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), İrfan Can Eğribayat (Adanaspor)


Savunma: Mert Yılmaz (Bayern Münih 2), Mert Müldür (Sassuolo), Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Cenk Özkacar (Altay), Ravil Tagir (Altınordu), Cemali Sertel (Eskişehirspor)


Orta saha: Berat Ayberk Özdemir, Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği), Oğuz Kağan Güçtekin (Çaykur Rizespor), Ahmed Kutucu (Schalke 04), Hüseyin Atakan Üner (Altınordu), Berkay Özcan (Medipol Başakşehir), Muhayer Oktay (Beşiktaş), Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı (Trabzonspor), Doğukan Sinik (Antalyaspor)


Forvet: Güven Yalçın (Beşiktaş), Halil İbrahim Dervişoğlu (Sparta Rotterdam)


Elemelerde 3. Grup'taki Andorra- Türkiye karşılaşması, Andorra La Vella'daki Ulusal Stadyum'da TSİ 20.00'de başlayacak.


Türkiye, 6 takımlı grupta geride kalan 5 maçta topladığı 4 puanla beşinci sırada yer alıyor. Andorra'nın ise 3 maçta bir puanı bulunuyor.

İstanbul, Hilton, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:37 
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