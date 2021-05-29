Ümit Milli Futbol Takımı, Ukrayna maçının hazırlıklarını sürdürdü

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde İstanbul'da 2 Haziran Çarşamba günü Ukrayna ile özel maçta karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, millilerin, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde hazırlıklarına devam ettiği belirtildi.

Hazırlıklarını 19 Mayıs'tan bu yana sürdüren ay-yıldızlıların Ukrayna mücadelesi A Spor'dan canlı yayımlanacak.