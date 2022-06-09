Ümit milli futbolcu Umut Güneş, Avrupa Şampiyonası umudunu yitirmedi

Aytemiz Alanyaspor ve Ümit Milli Futbol Takımı'nın orta saha oyuncularından Umut Güneş, Avrupa Şampiyonası için şanslarını sonuna kadar zorlamak istediklerini söyledi.

Umut Güneş, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın İstanbul'da Kazakistan ve 14 Haziran Salı günü deplasmanda Danimarka ile karşılaşacak Ümit Milli Takım'ın kampında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Umut, I Grubu'nda son iki maç öncesinde 13 puanlı Danimarka'nın ardında 7 puanla 3. sırada bulunduklarını hatırlatarak, "Son maçımız Danimarka'yla. Şansımız var. Şansımız olduğu sürece inanmak zorundayız. İnanıyoruz da. Katılıp katılamayacağımız diğer sonuçlara bağlı. Elimizden tek gelen şey, iki maçımızı da kazanmak. Sonra keşke dememek, maçları kaybedersek. Sadece şu iki maçı kazanmaya odaklıyız, ondan sonrası zaten kendiliğinden belli olacak." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu, "A Milli Takım'da genç oyuncuları daha fazla görüyoruz. Seni ne zaman A Milli Takım'da görebiliriz?" sorusunu, "Genç oyuncuların daha fazla A Milli Takım'a çıkması bizi çok mutlu ediyor. Bu, hocaların bize ne kadar önem verdiğini gösteriyor. İnşallah ben de daha çok çalışıp, daha iyi performans sergileyip A Milli Takım'a dahil olurum." şeklinde yanıtladı.

Umut Güneş, "Transfer haberlerinde de adına sıkça rastlıyoruz. Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile adın anılıyor. Son durum nedir?" sorusuna, "Son durum şu, Alanyaspor ile kontratım var. Ona odaklıyım, en iyi şekilde kendi performansımı göstermeye çalışıyorum." yanıtını verdi.

" Liverpool'un maçlarını izlemeyi çok seviyorum"

Hedeflerini de anlatan 22 yaşındaki oyuncu, "İlk hedefim A Milli Takım. Kulüp hedefi olarak ise öyle çok uzakta olan bir hedefim yok. Hedefim oynadığım kulüpte en iyi performansı sergilemek, kendimi en iyi şekilde göstermek ve kulübe verebileceğim en iyi performansı verebilmek. Oyun tarzımı yakıştırdığım ligi bilmiyorum ama Avrupa'nın 5 büyük ligi hepsi çok iyi ligler. Bizim oynadığımız lig de iyi bir lig. Avrupa'da oynamak tabii ki her oyuncunun istediği bir şeydir. Avrupa'da oynamak benim de hedeflerimden biri." şeklinde konuştu.

Umut, "Avrupa'da maçlarını izlemekten keyif aldığın takımlar hangileri?" sorusuna, "Liverpool'un maçlarını izlemeyi çok seviyorum. Genellikle onların maçlarını izliyorum." yanıtını verdi.

Milli futbolcu, sahada en güvendiği özelliklerini ise "Oyun kurmada, koşu ve sprint sayılarında iyi olduğumu ve pres konusunda iyi olduğumu düşünüyorum." ifadesiyle açıkladı.