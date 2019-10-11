Son Dakika Haberleri: Ümit milli futbolcular, Avusturya'ya 3-0 yenildi
Son Dakika Spor Ümit milli futbolcular, Avusturya'ya 3-0 yenildi

Ümit milli futbolcular, Avusturya'ya 3-0 yenildi

42 dakika önce

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme beşinci maçında deplasmanda Avusturya'ya 3-0 mağlup oldu.

Ümit milli futbolcular, Avusturya'ya 3-0 yenildi, System.String[]

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme beşinci maçında deplasmanda Avusturya'ya 3-0 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ritzing kasabasındaki Sonnenseestadion'da oynanan müsabakada Avusturya'nın gollerini 10. dakikada Nicolas Meister, 32. dakikada Marko Raguz ve 65. dakikada Sandi Lovric kaydetti.

Ay-yıldızlılarda Abdurrahim Dursun maçın 53. dakikasında, Orkun Kökçü de 90. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Milliler, gruptaki altıncı maçını 19 Kasım'da deplasmanda Andorra ile oynayacak.

Avusturya, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:42 Kaynak: AA
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