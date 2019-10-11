Ümit milli futbolcular, Avusturya'ya 3-0 yenildi

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme beşinci maçında deplasmanda Avusturya'ya 3-0 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ritzing kasabasındaki Sonnenseestadion'da oynanan müsabakada Avusturya'nın gollerini 10. dakikada Nicolas Meister, 32. dakikada Marko Raguz ve 65. dakikada Sandi Lovric kaydetti.

Ay-yıldızlılarda Abdurrahim Dursun maçın 53. dakikasında, Orkun Kökçü de 90. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Milliler, gruptaki altıncı maçını 19 Kasım'da deplasmanda Andorra ile oynayacak.