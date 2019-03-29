Son Dakika Haberleri: Ümit Milli Judo Takımı Rusya'ya Gitti

Ümit Milli Judo Takımı Rusya'ya Gitti

7 dakika önce

Ümitler Judo Avrupa Kupası'nda mücadele edecek milli takım, Rusya'ya gitti.

Ümit Milli Judo Takımı Rusya'ya Gitti, System.String[]
Ümitler Judo Avrupa Kupası'nda mücadele edecek milli takım, Rusya'ya gitti.

Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tula kentinde 30-31 Mart tarihlerindeki kupaya katılacak milliler, organizasyonun ardından da 3 Nisan Çarşamba gününe kadar kamp yapacak.

Kafilede yer alan sporcular şunlar:

50 kilo - Uluer Göç ve Enes Çakan, 55 kilo - Talha Büyükeser, 60 kilo - Berat Bahadır ve Ali Demirel, 73 kilo - Hüdai Özgürbüz ve Musa Şimşek, 81 kilo - Ata Demirtaş.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:10 Kaynak: AA

Avrupa, Rusya Federasyonu, Spor
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