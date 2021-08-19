Ümit milli judocular Avrupa Şampiyonası'nı 4 madalya ile tamamladı

Letonya'nın başkenti Riga'da sona eren Ümitler Avrupa Şampiyonası'nı milli judocular bir gümüş ve 3 bronz madalya ile tamamladı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riga'da gerçekleştirilen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası bugün sona erdi.

Şampiyonada Türkiye, genel madalya toplamında 1'i gümüş ve 3'ü bronz olmak üzere 4 madalya elde etti.

Organizasyonun son gününde tatamiye çıkan kadınlar +70 kiloda Öznur Efe ile Elif Başkut repesaj müsabakalarında, erkekler +90 kiloda İbrahim Tataroğlu ve Recep Ergin ise ikinci tur karşılaşmalarında rakiplerine yenildi.