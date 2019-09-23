Son Dakika Haberleri: Ümit milli judocular dünya şampiyonası'na hazır
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Ümit milli judocular dünya şampiyonası'na hazır

48 dakika önce

Kazakistan'ın Almatı kentinde 25-29 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Ümit Milli takım 8 kadın ve 5 erkek judocu ile madalya mücadelesi verecek.

Ümit milli judocular dünya şampiyonası'na hazır, System.String[]

Kazakistan'ın Almatı kentinde 25-29 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Ümit Milli takım 8 kadın ve 5 erkek judocu ile madalya mücadelesi verecek.

Ümit Milli kadın ve erkek judocular Dünya Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı. Kadın milliler Ankara'da, erkekler ise Kırgızistan'ın Bişkek kentinde hazırlıklarını yaptı. Kazakistan'ın Almatı kentinde 25-29 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek ferdi ve takımlar şampiyonasında Türkiye'yi 8 kadın ve 5 erkekten oluşan milli takım temsil edecek. 64 ülkeden 211'i kadın, 265'i erkek judocu, Baluan Shlok Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'ndaki şampiyonada madalya için tatamide mücadele edecek.

Ümitler Dünya Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak milli judocular ve müsabaka programı şöyle:

25 Eylül Çarşamba

Kadınlar:  40 kg'de: Müberra Güneş, 44 kg'de: Merve Azak ve Hanife Özcan; Erkekler: 55 kg'de: Berat Bahadır.

26 Eylül Perşembe

Kadınlar: 48 kg'de:  Buketnur Karabulut; Erkekler: 60 kg'de: Muhammed Ali Demirel ve Talha Büyükeser.

27 Eylül Cuma

Kadınlar: 57 kg'de: Özlem Yıldız, 63 kg'de:  Ayten MedihaYeksan ve Habibe Afyonlu; Erkekler: 73 kg'de: Musa Şimşek.

28 Eylül Cumartesi

Kadınlar: +70 kg'de: Hilal Öztürk; Erkekler: +90 kg'de: Münir Ertuğ.

29 Eylül Pazar

Karma takımlar müsabakaları

Dünya Şampiyonası, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:41 Kaynak: DHA
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