Ümit Milli Kadın Judo Takımı, yurt dışı kampı için Tunus'a gitti - Son Dakika

Ümit Milli Kadın Judo Takımı, yurt dışı kampı için Tunus'a gitti

04.03.2021 09:55
Ümit Milli Kadın Judo Takımı, yurt dışı kampı için Tunus'a gitti, System.String[]

Ümit Milli Kadın Judo Takımı, ortak çalışma kampına katılmak üzere Tunus'a gitti.

Ümit Milli Kadın Judo Takımı, ortak çalışma kampına katılmak üzere Tunus'a gitti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle faaliyetlerine ara veren milliler, ilk yurt dışı kampında eksiklerini tamamlamak için ter dökecek.

2021 yılı yarışma takviminde yapılması planlanan uluslararası müsabakalara hazırlanacak milli judocular, 15 Mart Pazartesi günü Türkiye'ye dönecek.

Türkiye, Tunus, Milli, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ümit Milli Kadın Judo Takımı, yurt dışı kampı için Tunus'a gitti - Son Dakika Spor


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