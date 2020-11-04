Ümit Milli Takım aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Takımımızın 13 Kasım Cuma günü Avusturya ve 17 Kasım Salı günü Kosova U21 milli takımları ile Samsun'da oynayacağı 2021 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarının aday kadrosu açıklandı. Ay-yıldızlılar, 8 Kasım Pazar günü saat 21.00'de Samsun'da toplanacak.

Tolunay Kafkas'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ümit Milliler'in Avusturya ve Kosova maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi: