Son Dakika Haberleri: Ümit Milli Takım, Andorra'ya 2-0 mağlup oldu
Son Dakika Spor Ümit Milli Takım, Andorra'ya 2-0 mağlup oldu - Son Dakika Spor

Ümit Milli Takım, Andorra'ya 2-0 mağlup oldu

6 saat önce

Ümit Milli Takım, UEFA 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup eleme altıncı maçında deplasmanda Andorra'ya 2-0 mağlup oldu.

Ümit Milli Takım, Andorra'ya 2-0 mağlup oldu, System.String[]

Ümit Milli Takım, UEFA 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup eleme altıncı maçında deplasmanda Andorra'ya 2-0 mağlup oldu.


Stat: Estadi Nacional


Andorra: Iker xx, Cervos x, de Pablos x, Garcia x, Guillen x, Martinez x, Fernandez x, Alaez x, Rebelo x, Alavedra xx, Ubach xx


Türkiye: Altay Bayındır xx, Mert Yılmaz x, Hüseyin Türkmen xx, Cenk Özkacar xx, Cemali Sertel x, Berat Ayberk Özdemir x (Ahmed Kutucu dk. 46 x), Muhayer Oktay (Hüseyin Atakan Üner dk. 87 ?), Güven Yalçın, Berkay Özcan, Doğukan Sinik (Rahmetullah Berişbek dk. 87 ?), Halil İbrahim Dervişoğlu (Ahmet Canbaz dk. 73 x)


Teknik Direktör: Vedat İnceefe


Goller: Fernandez (dk. 7), Alaez (dk. 86) (Andorra)


Kırmızı Kart: Cenk Özkacar (dk. 86) (Türkiye)


Sarı Kartlar: Alavedra, de Pablos (Andorra), Güven Yalçın, Doğukan Sinik (Türkiye) - İSTANBUL

Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:18 Kaynak: İHA
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