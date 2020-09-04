Ümit Milli Takım, Andorra'yı tek golle geçti

Andorra: 1-0

STAT: Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Matthew de Gabriele, Edward Spiteri, Mitchell Scerri, Ishmael Barbara

Ümit Milli Takım, UEFA 2021 U21 Avrupa Futbol Şampiyonası 3'üncü Grup 7'nci maçında karşılaştığı Andorra'yı 1-0 mağlup etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılamada, Ümit Milli Takım'ın golünü 49'uncu dakikada Güven Yalçın kaydetti. Grupta oynanan diğer maçlarda Arnavutluk, Avusturya'yı 5-1 yenerken, İngiltere de Kosova'yı 6-0 mağlup etti.Bu sonuçların ardından Ümit Milli Takım grubunda dördüncü sıraya yükseldi.HAMİT ALTINTOP'TAN DESTEK

Bu arada karşılaşmayı TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ve TFF Futbol Gelişim Direktörü Yardımcısı Rüştü Reçber de tribünden takip etti.