Son Dakika Haberleri: Ümit Milli Takım Arnavutluk Deplasmanında

Ümit Milli Takım Arnavutluk Deplasmanında

1 saat önce

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki ilk maçında yarın Arnavutluk'a konuk olacak.

Ümit Milli Takım Arnavutluk Deplasmanında, System.String[]
Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki ilk maçında yarın Arnavutluk'a konuk olacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Elbasan Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Belçika Futbol Federasyonundan Erik Lambrechts, Rien Vanyzere ve Karel de Rocker hakem üçlüsü yönetecek.

Ay-yıldızlılar, Arnavutluk'un ardından grupta sırasıyla Kosova, İngiltere, Avusturya ve Andorra ile karşılaşacak.

Statü

Elemelerde 8 grupta 6 takım, bir grupta ise 5 takım yer alıyor. Gruplarını lider tamamlayan ekipler, final turnuvasına doğrudan katılma hakkını elde edecek.

2021 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Macaristan ve Slovenya da organizasyona direkt katılacak. Şampiyonada yer alacak 12. ve son takım ise grup ikincilerinin oynayacağı play-off karşılaşmaları sonunda belirlenecek.

Gruplarında en yüksek puanı toplayan iki ekip, turnuvaya katılabilmek için kasım ayındaki play-off maçlarında karşı karşıya gelecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:23 Kaynak: AA

Avrupa, Futbol, Arnavutluk, Spor
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