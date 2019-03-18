Son Dakika Haberleri: Ümit Milli Takım, Arnavutluk Maçı Hazırlıklarına Başladı

Ümit Milli Takım, Arnavutluk Maçı Hazırlıklarına Başladı

1 saat önce

Ümit Milli Futbol Takımı, 23 Mart Cumartesi günü deplasmanda Arnavutluk ile yapacağı 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarına başladı.

Ümit Milli Takım, Arnavutluk Maçı Hazırlıklarına Başladı, System.String[]
Ümit Milli Futbol Takımı, 23 Mart Cumartesi günü deplasmanda Arnavutluk ile yapacağı 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Vedat İnceefe yönetiminde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışan Ümit Milliler'in antrenmanı yaklaşık 1 saat sürdü.

Milliler, ikinci çalışmaısnı yarın saat 17: 00'de gerçekleştirecek. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:31 Kaynak: DHA

23 Mart, Futbol, Arnavutluk, Spor
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