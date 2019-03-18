Ümit Milli Takım, Arnavutluk Maçı Hazırlıklarına Başladı
1 saat önce
Ümit Milli Futbol Takımı, 23 Mart Cumartesi günü deplasmanda Arnavutluk ile yapacağı 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarına başladı.
Ümit Milli Futbol
Takımı, 23 Mart
Cumartesi günü deplasmanda Arnavutluk
ile yapacağı 2021 U21 Avrupa
Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Vedat İnceefe
yönetiminde TFF Riva Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışan Ümit Milliler'in antrenmanı yaklaşık 1 saat sürdü.
Milliler, ikinci çalışmaısnı yarın saat 17: 00'de gerçekleştirecek.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:31 Kaynak: DHA
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