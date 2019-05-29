Son Dakika Haberleri: Ümit Milli Takım, Arnavutluk maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Ümit Milli Takım, Arnavutluk maçı hazırlıklarını sürdürdü

47 dakika önce

Ümit Milli Takımı, 7 Haziran Cuma günü İstanbul'da Arnavutluk ile yapacağı 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Ümit Milli Takım, Arnavutluk maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]
Ümit Milli Takımı, 7 Haziran Cuma günü İstanbul'da Arnavutluk ile yapacağı 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Vedat İnceefe yönetiminde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışan Ümit Milliler'in antrenmanı yaklaşık 1 saat sürdü. Antrenmanda lig maçlarını tamamlayıp kampa katılmış oyuncular yer aldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:05 Kaynak: İHA
Arnavutluk, Güncel
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