Son Dakika Haberleri: Ümit Milli Takım, Arnavutluk maçı hazırlıklarını tamamladı
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Ümit Milli Takım, Arnavutluk maçı hazırlıklarını tamamladı

1 saat önce

2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'un 2. maçında yarın Arnavutluk'u konuk edecek Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Ümit Milli Takım, Arnavutluk maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]
2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'un 2. maçında yarın Arnavutluk'u konuk edecek Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vedat İnceefe yönetiminde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.
Ay-yıldızlılarda sakatlığı devam eden Metehan Güçlü maç kadrosundan çıkarıldı.
İstanbul'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yarın oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:31 Kaynak: AA
Futbol, Avrupa, Arnavutluk, Spor
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