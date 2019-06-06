Ümit Milli Takım, Arnavutluk maçı hazırlıklarını tamamladı
1 saat önce
2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'un 2. maçında yarın Arnavutluk'u konuk edecek Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:31 Kaynak: AA
2021 Avrupa
21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'un 2. maçında yarın Arnavutluk
'u konuk edecek Ümit Milli Futbol
Takımı, hazırlıklarını tamamladı. Türkiye
Futbol Federasyonundan (TFF
) yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vedat İnceefe
yönetiminde TFF Riva Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.
Ay-yıldızlılarda sakatlığı devam eden Metehan Güçlü maç kadrosundan çıkarıldı. İstanbul
'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Stadı'nda yarın oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.
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