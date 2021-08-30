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Ümit Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçlarının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

Ümit Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçlarının hazırlıklarına devam etti

30.08.2021 21:04
Ümit Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçlarının hazırlıklarına devam etti, System.String[]

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda 3 Eylül'de Belçika, 7 Eylül'de ise İskoçya ile Bursa'da yapacağı maçların hazırlıklarını sürdürdü.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda 3 Eylül'de Belçika, 7 Eylül'de ise İskoçya ile Bursa'da yapacağı maçların hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde dün akşam kampa giren milli takım, teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.

Akşam antrenmanından önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Tolunay Kafkas, Belçika ve İskoçya ile Bursa'da karşılaşacaklarını anımsatarak, "Hazırlıklarımıza dün itibarıyla başladık. Bugün de kampa gelen oyuncularımız oldu. İki oyuncumuz da bu akşam gelecek. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Son Ukrayna maçını baz alırsak oldukça iyi şeyler yaptık. Özelikle oyun anlayışımız ve felsefemizi takıma oturtmaya çalıştık. Bir bina kurduk, bu binanın temeline pres kültürünü, ofansif geçiş ve savunma arkasına nasıl geçeriz konuları ile birlikte bir sürü prensiplerin altına diğer prensipleri ekleyip bu 3-4 günlük kampa sığdırmaya çalışacağız." diye konuştu.

Yapacakları maçlarda oyun olarak bir sıkıntı yaşamayacaklarına inandığını dile getiren Kafkas, "Kazanmak için bütün argümanları kullanacağız. Ben ve oyuncularımız inançlıyız. Grup zor da olsa birinci hedefimiz bu gruptan finallere katılmak. İlerleyen günlerde zaten hep beraber bunu değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kafkas, son dönemde bütün takımların genç oyunculara süre ve şans vermeye başladığını da aktararak, şunları kaydetti:

"Olması gereken şey buydu zaten. Özellikle 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın önemini de bu vesileyle vurgulamak istiyorum. Burası bir geçiş yeri. A takıma çıkacak oyuncular burada süre alacak, kulüplerinde süre alacak ve A Mili Takım ile kendi takımlarında oynayacak. Bu zaten olması gereken şey. Biz ne kadar genç oyuncuya yatırım yaparsak, bu oyuncular süre alırsa milli takımlar da o kadar başarılı olur. Kulüplerimiz de o kadar başarılı olur. Çalıştığım kulüplerde de burada da birçok genç oyuncuyu oynattım. Bunlar bizim göz bebeğimiz, geleceğimiz. Onlara önce bir şeyler vereceğiz, daha sonra isteyeceğiz. Hiçbir şey vermeden bir şey istemek doğru değil."

Milli futbolculardan Serhat Ahmetoğlu, tüm Türk milletinin Zafer Bayramı'nı kutladığını ifade ederek, "Kampımız başladı. Sıkı çalışma halindeyiz. Antrenmanlarımız devam ediyor. Maçlara en iyi şekilde hazırlanıp çıkacağız. Mutlak galibiyet için çıkacağız. Sıkı çalışıyoruz. İki maça da kazanmak için çıkacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.

Evren Eren Elmalı ise ilk defa Ümit Milli Takım kadrosuna çağrıldığını belirterek, "Gerçekten çok güzel bir ortam var burada. Çok güzel karşılandık. İki çok kritik maç oynayacağız. Hazırız. Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Zor maçlar ama takım olarak çok iyi hazırlanıyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ömer Faruk Beyaz da "Takımımız yeni toplandı. Güzel bir başlangıç oldu. Her şey iyi gidecek. Ümidimiz iki maçı da güzel atlatarak grupta 6 puana ulaşarak lider olmak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ümit Milli Takım, antrenmandan önce Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Milli takım, ısınma hareketleriyle başladığı akşam antrenmanında teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Ümit Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçlarının hazırlıklarına devam etti
Ümit Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçlarının hazırlıklarına devam etti
Ümit Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçlarının hazırlıklarına devam etti
Ümit Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçlarının hazırlıklarına devam etti
Ümit Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçlarının hazırlıklarına devam etti
Ümit Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçlarının hazırlıklarına devam etti
Ümit Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçlarının hazırlıklarına devam etti
Ümit Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçlarının hazırlıklarına devam etti
Ümit Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçlarının hazırlıklarına devam etti
Ümit Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçlarının hazırlıklarına devam etti
Ümit Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçlarının hazırlıklarına devam etti
Ümit Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçlarının hazırlıklarına devam etti

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ümit Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçlarının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika Spor


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