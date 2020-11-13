Ümit Milli Takım, Avusturya'yı 3-2 mağlup etti - Son Dakika

Ümit Milli Takım, Avusturya'yı 3-2 mağlup etti

13.11.2020 22:03
Ümit Milli Takım, Avusturya'yı 3-2 mağlup etti, System.String[]

Ümit Milli Takım, UEFA 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3'üncü Grup'taki 9'uncu maçında Avusturya'yI 3-2 yendi.

Ümit Milli Takım, UEFA 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3'üncü Grup'taki 9'uncu maçında Avusturya'yI 3-2 yendi.

Samsun'daki 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakada Ümit Milli Takım'ın gollerini 65, 81 ve 90+2'nci dakikada Halil İbrahim Dervişoğlu atarken, Avusturya'nın golleri ise 36'ncı dakikada Kelvin Arase ve 90'ıncı dakikada Hannes Wolf'dan geldi. Halil İbrahim Dervişoğlu, yaptığı hat-trick ile Ümit Milli Takım'da gol sayısını 6'ya çıkardı. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren İrfan Can Eğribayat ilk kez Ümit Milli Takım formasını giymiş oldu. Berkan İsmail Kutlu ve Serkan Asan da ikinci kez Ay-yıldızlı formayı taşıdı.Ümit Milliler, bu sonuçla puanını 10'a yükseltti. Ay-yıldızlılar gruptaki 10'uncu maçında 17 Kasım'da Samsun'da Kosova'yı konuk edecek.


Ümit Milli Takım, Avusturya'yı 3-2 mağlup etti
Ümit Milli Takım, Avusturya'yı 3-2 mağlup etti
Ümit Milli Takım, Avusturya'yı 3-2 mağlup etti
Ümit Milli Takım, Avusturya'yı 3-2 mağlup etti
Ümit Milli Takım, Avusturya'yı 3-2 mağlup etti
Ümit Milli Takım, Avusturya'yı 3-2 mağlup etti
Ümit Milli Takım, Avusturya'yı 3-2 mağlup etti
Ümit Milli Takım, Avusturya'yı 3-2 mağlup etti
Ümit Milli Takım, Avusturya'yı 3-2 mağlup etti
Ümit Milli Takım, Avusturya'yı 3-2 mağlup etti
Ümit Milli Takım, Avusturya'yı 3-2 mağlup etti
Ümit Milli Takım, Avusturya'yı 3-2 mağlup etti
Ümit Milli Takım, Avusturya'yı 3-2 mağlup etti
Ümit Milli Takım, Avusturya'yı 3-2 mağlup etti
Ümit Milli Takım, Avusturya'yı 3-2 mağlup etti

Avusturya, Milli, UEFA, U21, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ümit Milli Takım, Avusturya'yı 3-2 mağlup etti - Son Dakika Spor


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