Ümit Milli Takım bayramlaştı
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Türkiye Ümit Milli Takımı, bugünkü antrenman öncesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaştı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:01 Kaynak: DHA
Ümit Milli Takımı, bugünkü antrenman öncesinde Ramazan Bayramı
dolayısıyla bayramlaştı.
Ümit milliler, 7 Haziran Cuma günü İstanbul
'da Arnavutluk
ile oynayacağı 2021 U21 Avrupa
Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Vedat İnceefe
yönetiminde TFF Riva Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışan ümit millilerin antrenmanı yaklaşık 1 saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenmanda milli futbolcular iki bölüm halinde top kapma çalışması yaptı. Antrenman dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
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