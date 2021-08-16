Ümit Milli Takım, Belçika ve İskoçya maçlarını Bursa'da oynayacak

Ümit Milli Takım'ın Eylül ayında oynayacağı 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçlarının stadyumu değişti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Ay-Yıldızlı ekibimiz, yeri daha önce Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu olarak açıklanan Belçika ve İskoçya maçlarını Bursa Timsah Park'ta oynayacak" denildi.Ümit Milli Takım, 3 Eylül Cuma günü Belçika ile saat 20.00'de, 7 Eylül Salı günü İskoçya ile saat 19.30'da Bursa'da karşılaşacak.