Son Dakika Haberleri: Ümit Milli Takım, Büyük Britanya'yı farklı mağlup etti
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Ümit Milli Takım, Büyük Britanya'yı farklı mağlup etti

30 dakika önce

İsrail'de düzenlenen Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, klasman maçında Büyük Britanya'yı 104-87 mağlup etti.

Ümit Milli Takım, Büyük Britanya'yı farklı mağlup etti, System.String[]
İsrail'de düzenlenen Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, klasman maçında Büyük Britanya'yı 104-87 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte Ümit Milli Takım, 5'incilik maçı oynama hakkı kazandı.
Shlomo Group Arena'da oynanan mücadelenin ilk yarısını Türkiye, 56-46 önde kapattı. 2'nci yarıda da üstün oyununu devam ettiren Ümit Milliler, maçtan 104-87 galip ayrıldı. Türkiye'de Muhaymin Mustafa 19 sayıyla en skorer isim olurken; Mert Akay 17, Erkin Şenel ise 14 sayıyla mücadele etti.
Ümit Milli Takım, 5'incilik mücadelesinde yarın Litvanya ile karşı karşıya gelecek.


Büyük Britanya, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 06:28 Kaynak: DHA
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