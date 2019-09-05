Son Dakika Haberleri: Ümit milli takım'da kale altay'a emanet
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Ümit milli takım'da kale altay'a emanet

4 saat önce

Fenerbahçeli genç kaleci Altay Bayındır, Ümit Milli Takım'ın kalesini koruyacak.

Ümit milli takım'da kale altay'a emanet, System.String[]

Fenerbahçeli genç kaleci Altay Bayındır, Ümit Milli Takım'ın kalesini koruyacak.

Fenerbahçe'deki performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve birinci kaleci konumuna gelen Altay Bayındır, milli takımda da beğenileri topladı. Yaz transfer döneminde MKE Ankaragücü'nden sarı-lacivertli ekibe dahil olan 21 yaşındaki Altay Bayındır, gösterdiği performans ile milli formayı da kaptı. Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnce tarafından Cuma günü 2021 Avrupa Kupası Grup Eleme Maçında İngiltere'yle Kocaeli'de oynanancak maçta görev verilen Altay Bayındır, milli takımın kalesini koruyacak.

Öte yandan Fenerbahçe U19 Takımı Kaleci Antrenörü Alkan Birlik de Ümit Milli Takım'da da görev alıyor.

Fenerbahçe, Bayındır, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:39 Kaynak: DHA
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