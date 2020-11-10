Tolunay Kafkas: "Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz" - Son Dakika

Tolunay Kafkas: "Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz"

10.11.2020 13:15
Tolunay Kafkas:

2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarında Avusturya ve Kosova ile karşılaşacak olan Ümit Milli Takımı'nda Teknik Direktör Tolunay Kafkas, yaptığı açıklamada, "Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz" dedi.

2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarında Avusturya ve Kosova ile karşılaşacak olan Ümit Milli Takımı'nda Teknik Direktör Tolunay Kafkas, yaptığı açıklamada, "Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz" dedi.

Ümit Milli Futbol Takımı, Avusturya maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Milliler, bu kapsamda Samsunspor Futbol Akademisi'nde bir antrenman yaptı. Avusturya maçı ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "Avrupa Şampiyonası'nın son 2 maçını Avusturya ve Kosova ile oynayacağız. İddiamız kalmamasına rağmen bizim için prestij için önemli maçlar. 2 maçı da kazanmak istiyoruz. Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz. Bugün çift antrenman, yarın tek antrenman yapacağız. Perşembe akşamı stratejik antrenman yapıp cuma günü maça hazır olacağız. Altını çizerek söylüyorum, kendi insanımıza kendi oyuncumuza güveniyorum. Onların potansiyeline inanıyorum. Türk antrenörlüğüne inanıyorum. Birtakım sorunları aştığımız zaman ülke futbolunun daha iyi yerlere gideceğini umut ediyorum" diye konuştu.

İlker Karakaş: "İngiltere maçında şanssızlıklar yaşadık"

Ümit Milli Takım oyuncularından İlker Karakaş ise, hazırlıkların çok iyi bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Gruptaki son 2 maçımızı da kazanıp en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Antrenmanımız yoğun geçiyor. Herkes çok mutlu burada, bir aile ortamı var. 99 ve 98 neslinin son kampı elimizden geldiğince arkadaşlarımız ile vakit geçirip grubu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Tolunay hocayla beraber artan bir performansımız vardı. İngiltere maçında şanssızlıklar yaşadık. 2-1 mağlup olduk ama maçın hakkı bu değildi. İnşallah son 2 maçımızda galip geleceğiz" şeklinde konuştu.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde 13 Kasım'da Avusturya, 17 Kasım'da da Kosova ile karşılaşacak. Karşılaşmalar Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda yapılacak. - SAMSUN

Tolunay Kafkas: Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz
Tolunay Kafkas: Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz
Tolunay Kafkas: Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz
Tolunay Kafkas: Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz
Tolunay Kafkas: Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz
Tolunay Kafkas: Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz
Tolunay Kafkas: Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz
Tolunay Kafkas: Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz
Tolunay Kafkas: Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz
Tolunay Kafkas: Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz
Tolunay Kafkas: Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz
Tolunay Kafkas: Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz
Tolunay Kafkas: Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz
Tolunay Kafkas: Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz
Tolunay Kafkas: Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz
Tolunay Kafkas: Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz
Tolunay Kafkas: Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz
Tolunay Kafkas: Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz
Tolunay Kafkas: Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz
Tolunay Kafkas: Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz
Tolunay Kafkas: Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz

Türkiye, Samsun, Avrupa, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tolunay Kafkas: 'Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz' - Son Dakika Spor


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