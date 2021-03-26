Ümit Milli Takım, Hırvatistan'a 4-1 mağlup oldu

STAT: Kranjceviceva Stadı

Ümit Milli Takımımız, Haziran ayında başlayacak olan 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde Hırvatistan ile oynadığı özel maçı 4-1 kaybetti. Zagreb'de Kranjceviceva Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Milli Takımımızın golünü 84'üncü dakikada Barış Alper Yılmaz atarken, Hırvatistan'ın gollerini 7'nci dakikada Josip Mitrovic, 41 ve 66'ncı dakikalarda Antonio Marin ve 43'üncü dakikada Marko Bulat kaydetti. Ümit Milli Takımımız, maçın ardından Antalya'ya giderek Sırbistan maçının hazırlıklarına başlayacak. Öte yandan karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker tribünden takip etti.

