SPOR Ümit Milli Takım Hırvatistan'a gitti
23.03.2021 20:23
SPOR Ümit Milli Takım Hırvatistan'a gittiİSTANBUL,(DHA)Türkiye Ümit Milli Takımı, Haziran ayında başlayacak olan 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde Cuma günü Zagreb'de Hırvatistan ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürmek üzere Hırvatistan'a gitti.
SPOR Ümit Milli Takım Hırvatistan'a gitti
İSTANBUL,(DHA)
Türkiye Ümit Milli Takımı, Haziran ayında başlayacak olan 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde Cuma günü Zagreb'de Hırvatistan ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürmek üzere Hırvatistan'a gitti.
Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde ilk çalışmasını Kasımpaşa Spor Kulübü Kemerburgaz Tesisleri'nde dün gerçekleştiren milller bugün Hırvatistan'a giderek çalışmalarına maç gününe kadar Zagreb'de devam edecek. Ümit Milliler, karşılaşmanın ardından Sırbistan maçının hazırlıkları için Antalya'ya geçecek.
Son Dakika 28 yaşındaki genç, annesi tarafından odasında ölü bulundu Mahir Ünal işaretini verdiği Kabine revizyonunun detayları netleşti: 6-7 bakan değişebilir Vaka sayısı en çok artın illerden biri olan Çankırı'da yeni tedbirler yolda Limandaki gemide 3 ton 860 kilo esrar, 99 bin uyuşturucu hap ele geçirildi Rüzgarla ilerleyen cips standının peşine taktığı marketçiye hırsız şoku Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu Aşk ihanetle başladı! Genç adam, sevgilisini Merve Boluğur'la aldattı Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada