Ümit Milli Takım, Hırvatistan ve Sırbistan maçlarına hazırlanıyor - Son Dakika

Ümit Milli Takım, Hırvatistan ve Sırbistan maçlarına hazırlanıyor

22.03.2021 12:33
Ümit Milli Takım, Hırvatistan ve Sırbistan maçlarına hazırlanıyor, System.String[]

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, milli takımın sürdürülebilir bir oyun anlayışı olması için çalıştıklarını söyledi.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, milli takımın sürdürülebilir bir oyun anlayışı olması için çalıştıklarını söyledi.

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin haziran ayında başlayacak müsabakaları öncesi 26 Mart Cuma günü Zagreb'de Hırvatistan ve 30 Mart Salı günü Alanya'da Sırbistan ile hazırlık maçları oynayacak Ümit Milli Futbol Takımı, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde çalışmalara başladı.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kafkas, "Kazakistan resmi maçından önce Hırvatistan ve Sırbistan ile çok önemli iki maç oynayacağız. Bir oyun anlayışını takıma yerleştirmeye çalışıyoruz. Milli takımın saha dizilişinden çok, bir oyun anlayışı olsun. Bu oyunu sürdürülebilir hale getirmek için çalışmalarımız var." diye konuştu.

Kamp atmosferini değerlendiren deneyimli teknik adam, "21 yaş grubu önemli çünkü, A Milli Takım'a aday oyuncuların olduğu bir yaş grubu. Burada da başarılı olmak istiyoruz. Zorlu bir gruptayız. Genç milli takımlarla ne kadar çok şampiyonaya katılırsak A Milli Takımı'mız da o kadar iyi olur. Binanın temeli çok mühim, temel de genç oyuncu gelişimidir. Buraların sağlam olması lazım ki Türk futbolu yeni jenerasyonlar yetiştirsin." ifadelerini kullandı.

Genç oyuncuların süre almasının önemine değinen Kafkas, Türkiye'nin 21 yaş altı oyunculara süre verilmesi konusunda Avrupa'da son sıralarda yer aldığını kaydetti.

Bu durumun Türk futbolunun geleceği açısından vahim bir olay olduğunu savunan Kafkas, "Mali konuları bir kenara bırakıyorum ama sorunlar teknik ve yapılanma anlamında çok fazla. Türk futbolu çok zaman kaybetti, bir an önce akademi modeline geçmesi lazım." dedi.

Kafkas, Yusuf Demir'in Avusturya Milli Takımı'nı seçmesi ve menajerinin iddialarıyla ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Tamamen yalan söylüyor. Ağır şeyler söylerim ama yakışık almaz. Güngör Şahinkaya hocamız Avusturya'ya gitti, konuştu. Tercihlerini Avusturya'dan yana yaptı, bunda bir beis yok. Alt yaş gruplarında biz çocukla ilgilendik. Hata da yapmış olabiliriz, kabul ederiz. Gidildi konuşuldu. Menajerinin yapmaya çalıştığı şey doğru değil."

Berke: "Oynayan bir kaleci olmak istiyorum"

Milli kaleci Berke Özer, elemelerden önce kendilerini test edecekleri zorlu rakiplerle karşılaşacaklarını ve bunun için en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Genç file bekçisi, Belçika'daki kariyeriyle ilgili soruya, "Son iki sezon benim için çok iyi geçti. Yaklaşık 50 maça çıktım. Çok iyi bir tecrübe kazandım. Kalecilik olarak da karakter olarak da kendimi çok iyi geliştirdiğimi düşünüyorum. Oynayan bir kaleci olmak istiyorum." yanıtını verdi.

Doğucan Haspolat, milli takımın çok iyi oyunculardan oluştuğunu belirterek, şampiyonaya gitmek istediklerini aktardı.

Melih İbrahimoğlu da iki güzel maç oynayacaklarını belirterek, "Genç bir kadromuz var. Başaracağımıza inanıyorum. Bütün takım arkadaşlarım çok istekli." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ümit Milli Takım, Hırvatistan ve Sırbistan maçlarına hazırlanıyor - Son Dakika Spor


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