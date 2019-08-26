Son Dakika Haberleri: Ümit Milli Takım, İngiltere ile Kocaeli'de karşılaşacak
Son Dakika Spor Haber

Ümit Milli Takım, İngiltere ile Kocaeli'de karşılaşacak

1 saat önce

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki dördüncü maçında İngiltere ile Kocaeli'de karşılaşacak.

Ümit Milli Takım, İngiltere ile Kocaeli'de karşılaşacak, System.String[]

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki dördüncü maçında İngiltere ile Kocaeli'de karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yeni Kocaeli Stadı'nda 6 Eylül Cuma günü oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

İngiltere, Kocaeli, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


(görüntülü) türkiye'de kadınların en fazla selfie çektiği il kocaeli oldu
Devlet Bahçeli'den şehit haberleri sonrası açıklama: Milli şeref, terör şerefsizliğini silip süpürecek Cengiz Ünder sezona golle başladı Beşiktaş yeniden Aboubakar'ın peşine düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 17:43:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ümit Milli Takım, İngiltere ile Kocaeli'de karşılaşacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]