Ümit Milli Takım, İngiltere ile Kocaeli'de karşılaşacak
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Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki dördüncü maçında İngiltere ile Kocaeli'de karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:22 Kaynak: AA
Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki dördüncü maçında İngiltere ile Kocaeli'de karşılaşacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yeni Kocaeli Stadı'nda 6 Eylül Cuma günü oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.
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