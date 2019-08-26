Ümit Milli Takım, İngiltere ile Kocaeli'de karşılaşacak

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki dördüncü maçında İngiltere ile Kocaeli'de karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yeni Kocaeli Stadı'nda 6 Eylül Cuma günü oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.