Ümit Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Futbol Takımı'nın, 2021 yılının Mart ayında başlayacak olan Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları öncesinde 23-28 Ocak tarihleri arasında TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştireceği hazırlık kampı aday kadrosu belli oldu. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 23 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'ın hazırlık kampı aday kadrosuna davet ettiği oyuncular şöyle:

FORVET: Gökdeniz Bayrakdar (Fraport-TAV Antalyaspor), Ali Akman (Bursaspor), Sami Gökhan Altıparmak (Gençlerbirliği)